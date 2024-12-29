Предпринимателей стало на 3,3% больше в Иркутской области в 2024 году

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось в Иркутской области. Только за 11 месяцев 2024 года было зарегистрировано 90, 5 тыс. единиц. Это, кстати, на 3,3% больше, чем в прошлом году. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— В Иркутской области малому и среднему бизнесу оказывают всестороннюю поддержку. Выстроена эффективная совместная работа Правительства области, институтов развития, делового сообщества и банковского сектора. Это позволяет сопровождать предпринимателей на всех этапах: от идеи создания бизнеса до его масштабирования и выхода на новые рынки, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Рост заметет и среди вновь созданных субъектов МСП. Так, за 11 месяцев 2024 года было зарегистрировано 14,6 тыс. единиц. Это, кстати, больше на 4,4%, чем за прошлогодний период.
Увеличилось в Иркутской области и количество самозанятых сибиряков. За 2024 года произошел рост на 35,5% — 162 тыс. единиц.