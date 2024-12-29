Предпринимателей стало на 3,3% больше в Иркутской области в 2024 году

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось в Иркутской области. Только за 11 месяцев 2024 года было зарегистрировано 90, 5 тыс. единиц. Это, кстати, на 3,3% больше, чем в прошлом году. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.