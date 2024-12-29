Спасатели помогли выбраться застрявшей в оконной решетке маленькой уфимке

Чтобы вызволить ребенка, сотрудники Управления гражданской защиты разжали прутья, в медицинской помощи девочка не нуждалась, ее передали полиции. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.