Спасатели помогли выбраться застрявшей в оконной решетке маленькой уфимке

В Уфе накануне, 28 декабря, понадобилась помощь девочке, у которой застряла голова в оконной решетке. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.
По предоставленным данным, ЧП произошло на Менделеева, 70 б. Когда сотрудники управления прибыли на место случившегося, то выяснили, что двое детей находились дома без родителей. Одна из девочек решила вылезти в окно и застряла. На крик и плач пострадавшей прибежали соседи, которые вызвали спасателей.
Чтобы вызволить ребенка, сотрудники Управления гражданской защиты разжали прутья, в медицинской помощи девочка не нуждалась, ее передали полиции. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.