Челябинские полицейские рассказали, как защитить жилье от краж в праздники

Первая и основная рекомендация — не рассказывать людям, соседям и знакомым о своем отъезде, в том числе, и в соцсетях. Пресс-служба полицейского главка призывает объяснить это и своим детям.
А вот соседей, с которыми сложились доверительные отношения, можно попросить присмотреть за квартирой, а также забирать бумаги из почтового ящика, что создаст эффект присутствия людей в доме.
Можно установить дома специальные программируемые розетки, которые периодически включают и выключают бытовую технику и электроосвещение. Или хотя бы смонтировать их муляжи, а также датчик с красной лампочкой над входной дверью — создаст имитацию охранной сигнализации.
Отличным решением будет заранее застраховать имущество, а также установить надежную дверь с двумя замками и решетки на окна. Важные и дорогие вещи, документы храните в банковских ячейках, а деньги — на счетах, а не наличными.
Полицейские предупреждают: важно, особенно накануне праздников, не впускать незнакомых людей домой, даже если они представятся сотрудниками коммунальных служб или других организаций. Сначала проверьте их документы, если возникнут сомнения — обратитесь в полицию.
Безопасность жилья во многим зависит от поведения и правильных действий его владельцев!