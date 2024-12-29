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Челябинские полицейские рассказали, как защитить жилье от краж в праздники

По статистике, большой процент квартирных краж совершается именно в праздничные дни.

Первая и основная рекомендация — не рассказывать людям, соседям и знакомым о своем отъезде, в том числе, и в соцсетях. Пресс-служба полицейского главка призывает объяснить это и своим детям.

А вот соседей, с которыми сложились доверительные отношения, можно попросить присмотреть за квартирой, а также забирать бумаги из почтового ящика, что создаст эффект присутствия людей в доме.

Можно установить дома специальные программируемые розетки, которые периодически включают и выключают бытовую технику и электроосвещение. Или хотя бы смонтировать их муляжи, а также датчик с красной лампочкой над входной дверью — создаст имитацию охранной сигнализации.

Отличным решением будет заранее застраховать имущество, а также установить надежную дверь с двумя замками и решетки на окна. Важные и дорогие вещи, документы храните в банковских ячейках, а деньги — на счетах, а не наличными.

Полицейские предупреждают: важно, особенно накануне праздников, не впускать незнакомых людей домой, даже если они представятся сотрудниками коммунальных служб или других организаций. Сначала проверьте их документы, если возникнут сомнения — обратитесь в полицию.

Безопасность жилья во многим зависит от поведения и правильных действий его владельцев!