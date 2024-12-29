Рид Буше: «Авангард» сыграл с «Ладой» мощно и создал больше опасных моментов в атаке"

— Все отлично, я считаю. Сыграли старательно, мощно, быстро. Постарались создать как можно больше опасных моментов в атаке, отбирать у противника время и пространство. Немного нужно подтянуть кое-какие моменты — в том числе оборону. Можно признать, что пропустили много, можно и объяснить это. Первый матч с этим главным тренером, завтра посмотрим видео, разберём, будем улучшать этот компонент.