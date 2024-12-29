Рид Буше: «Авангард» сыграл с «Ладой» мощно и создал больше опасных моментов в атаке"

«Авангард» 28 декабря победил «Ладу» в матче чемпионата КХЛ 7:6. Впервые игрой здесь руководил новый главный тренер Ги Буше. Матч оценил в итоге в эксклюзивном комментарии для «КП Омск» автор первого гола «ястребов» — форвард Рид Буше.
— Как впечатления от Ги Буше как тренере уже не на тренировке, а собственно в официальной игре?
— Все отлично, я считаю. Сыграли старательно, мощно, быстро. Постарались создать как можно больше опасных моментов в атаке, отбирать у противника время и пространство. Немного нужно подтянуть кое-какие моменты — в том числе оборону. Можно признать, что пропустили много, можно и объяснить это. Первый матч с этим главным тренером, завтра посмотрим видео, разберём, будем улучшать этот компонент.
— Чем позитивным отличается эта игра с «Ладой» от матча, который был недавно на её площадке, где она выиграла?
— В целом две встречи были похожими. Потому что этот соперник старается действовать быстро, он хорошо обращается с шайбой, когда сам атакует, может ее перехватить, воспользоваться шансом, чтобы забить. Вот сегодня пару ошибок мы допустили — и он шансами воспользовался.
— Возможно, на сей раз и мощная поддержка зрителей помогла?
— Конечно, играть дома всегда приятно. Я думаю, у нас лучшие болельщики в лиге, они нас гонят вперед, мы их очень ценим. И тогда против нас действительно сложно будет биться любому сопернику.
В следующей игре — заключительной в 2024 году — «Авангард» встретится на своём льду с «Металлургом».