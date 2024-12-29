Обновленный кинозал открыли в поселке Еланцы

— Кинотеатр стал 25-м в Иркутской области, в котором полное обновление прошло по программе кинофикации малых городов Фонда кино. В день открытия зрители посмотрели новую российскую ленту «Ёлки 11». В новогодние праздники в кинозале пройдут премьерные показы фильмов для детей и взрослых: «Домовенок Кузя», «Финист. Первый богатырь», «Холоп. Великолепный век» и другие, — рассказывают в региональном Минкульте.