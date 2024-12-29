Обновленный кинозал открыли в поселке Еланцы

Модернизированный кинозал открыли в культурно-досуговом центре «Ольхон» в поселке Еланцы. На обновление было направлено девять миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Министерстве культуры Иркутской области.
— Кинотеатр стал 25-м в Иркутской области, в котором полное обновление прошло по программе кинофикации малых городов Фонда кино. В день открытия зрители посмотрели новую российскую ленту «Ёлки 11». В новогодние праздники в кинозале пройдут премьерные показы фильмов для детей и взрослых: «Домовенок Кузя», «Финист. Первый богатырь», «Холоп. Великолепный век» и другие, — рассказывают в региональном Минкульте.
Кстати, кинозал рассчитан на 210 мест. Также его оборудовали системой для 3D показа фильмов, цифровым проектором, киноэкраном, звуковым кинопроцессором и другой современной техникой.