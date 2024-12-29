Правительство утвердило перенос сроков запуска синхротрона СКИФ на 2025 год

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Кабмин утвердил перенос сроков запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области на 2025 год. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее ввод установки, согласно указу президента РФ, был назначен на 31 декабря 2024 года.
«Установить, что при исполнении государственных контрактов и договора по объекту капитального строительства “Центр коллективного пользования “Сибирский кольцевой источник фотонов” по перечню, согласно приложению, допускается по соглашению сторон изменение их существенных условий в части изменения сроков выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг) до 31 декабря 2025 года, включая возможность изменения этапов исполнения государственных контрактов и договора”, — говорится в документе.
Распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что изменения в сроках реализации проекта связаны с тем, что некоторые системы для установки были разработаны российскими учеными с нуля в условиях отсутствия доступа к иностранному оборудованию.
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения (СИ).
Уникальные характеристики нового источника СИ позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий. СКИФ создается по нацпроекту «Наука и университеты».