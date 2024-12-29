Правительство утвердило перенос сроков запуска синхротрона СКИФ на 2025 год

«Установить, что при исполнении государственных контрактов и договора по объекту капитального строительства “Центр коллективного пользования “Сибирский кольцевой источник фотонов” по перечню, согласно приложению, допускается по соглашению сторон изменение их существенных условий в части изменения сроков выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг) до 31 декабря 2025 года, включая возможность изменения этапов исполнения государственных контрактов и договора”, — говорится в документе.