В Башкирии на повышение рождаемости направят около 14 млрд рублей

Главным индикатором программы выступает число родившихся за год детей. В 2023 году на свет в регионе появилось 35,4 тыс. детей, в 2025 количество может снизиться до 33,9 тыс., рост начнется к 2030 году, когда число родившихся детей может превысить 36 тыс.