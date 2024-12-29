В Башкирии на повышение рождаемости направят около 14 млрд рублей

В Башкирии на программу повышения рождаемости намерены направить 13,56 млрд руб., следует из разработанного министерством семьи, труда и социальной защиты республики документа.
В 2024 году на эти цели выделят наибольшую сумму в размере 5,13 млрд. В 2026 — 4 млрд. руб. и в 2027 году — 4,03 млрд руб.
Главным индикатором программы выступает число родившихся за год детей. В 2023 году на свет в регионе появилось 35,4 тыс. детей, в 2025 количество может снизиться до 33,9 тыс., рост начнется к 2030 году, когда число родившихся детей может превысить 36 тыс.
Также важным остается число абортов на тысячу женщин. В 2023 году показатель составлял 12, по программе в дальнейшем он должен снижаться. Так, к 2027 году он должен составлять 10,8, а к 2030 — 10.
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