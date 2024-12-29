Полковник Ходаренок: самолет шестого поколения — заявка КНР на звание властелина воздуха

В реальном бою таких сигналов могут быть многие сотни и для их обработки традиционным образом нужен штаб, который работает медленно. ALIS — штаб, который работает со скоростью компьютера, анализирует данные сенсоров самого самолета, поступающие с других бортов или от других средств разведки. ALIS определяет, что три сообщения «обнаружил воздушную цель в этой точке» от разных союзных самолетов относятся, на самом деле, к одному и тому же вражескому самолету. При этом компьютер определяет самую важную информацию и отображает ее на нашлемном индикаторе, по сути — шлеме дополненной реальности, где, как в компьютерной игре, враги подсвечиваются и обводятся рамочкой. Та же самая система в теории позволяет управлять беспилотными системами, например, роботизированным ведомым, которого много лет разрабатывают в США.