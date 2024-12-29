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В Ростове опубликовали график работы МРЭО в новогодние каникулы

В Ростове и в области МРЭО будет работать 31 декабря до самого вечера.
Источник: Комсомольская правда

В областном ГАИ рассказали, по какому расписанию будет работать МРЭО в период новогодних праздников в донской столице и в районах.

31 декабря людей будут принимать во всех РЭП с 08:00 до 18:00. 1 и 2 января — выходные дни.

3 числа двери всех РЭП будут открыты с 08:00 до 18:00. Исключение — отделение на улице 50 лет Ростсельмаша, 15.

4 января с 08:00 до 17:00 также открыты все РЭП, кроме отделения на улице 50 лет Ростсельмаша, 15.

5 января районные подразделения закрыты. Прием граждан будут вести только в Ростове на ул. 50 лет Ростсельмаша, 15. Обратиться сюда можно будет с 08:00 до 17:00.

6 января прием также осуществляется только в ростовском РЭП на Ростсельмаше. В этот день подразделение открыто с 08:00 до 18:00.

7 января во всех отделениях выходной.

С 8 января Госавтоинспекция ГУ МВД по Ростовской области будет работать в обычном режиме.