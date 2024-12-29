Экс-главу Еланского района Волгоградской области отправили под домашний арест

Дмитрий Литвинов занимал пост главы администрации Еланского района с 2016 года. До этого он работал директором Еланского аграрного колледжа и был депутатом районной думы, а затем — с 2014 по 2016 год — Волгоградской областной думы. Его депутатские полномочия были прекращены после избрания на должность главы района.