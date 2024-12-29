Экс-главу Еланского района Волгоградской области отправили под домашний арест

Дмитрий Литвинов был задержан 11 декабря 2024 года в здании администрации района. 12 декабря Еланский районный суд принял решение о его аресте до 11 февраля 2025 года. Однако 24 декабря Волгоградский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест. Об этом стало известно «Волгоградской правде.ру» из информированных источников.
Добавим, что экс-глава подозревается в превышении своих полномочий и получении взятки, связанной с вымогательством. Подробности дела на данный момент неизвестны.
Дмитрий Литвинов занимал пост главы администрации Еланского района с 2016 года. До этого он работал директором Еланского аграрного колледжа и был депутатом районной думы, а затем — с 2014 по 2016 год — Волгоградской областной думы. Его депутатские полномочия были прекращены после избрания на должность главы района.