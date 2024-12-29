Лукашенко высказался о заводе, выпускающем глазированные сырки и сыр с голубой плесенью

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря, в воскресенье, высказался о заводе, выпускающем популярные глазированные сырки и поздравил «Минский молочный завод № 1» с 95-летием со дня образования. Об этом информирует пресс-служба президента.
— Эти годы стали золотым временем создания истории успеха бренда, продукцию которого знают и ценят не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами, — заявил глава государства в поздравлении.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что «Минский молочный завод № 1» является первым по многим из направлений: начиная от известных глазированных сырков, которые до сих пор любимы несколькими поколениями покупателей, и заканчивая деликатесными сырами с голубой плесенью. Он отметил, что сотрудники завода бережно хранят традиционные рецепты, постоянно расширяют ассортимент, предлагая новое и вкусное как взрослым, так и детям.
По словам президента Беларуси, сегодня холдинг объединяет восемь известных торговых марок. В них представлено более 300 наименований продукции, которая соответствует высочайшим стандартам качества. Глава государства искренне поблагодарил каждого из сотрудников завода за профессионализм, а также огромный вклад в продовольственную безопасность Беларуси. Он высказал убеждение в том, что и далее коллектив «Минского молочного завода № 1» будет упорно трудиться, выполняя все те задачи, которые перед ним стоят.
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