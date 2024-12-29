Лукашенко высказался о заводе, выпускающем глазированные сырки и сыр с голубой плесенью

По словам президента Беларуси, сегодня холдинг объединяет восемь известных торговых марок. В них представлено более 300 наименований продукции, которая соответствует высочайшим стандартам качества. Глава государства искренне поблагодарил каждого из сотрудников завода за профессионализм, а также огромный вклад в продовольственную безопасность Беларуси. Он высказал убеждение в том, что и далее коллектив «Минского молочного завода № 1» будет упорно трудиться, выполняя все те задачи, которые перед ним стоят.