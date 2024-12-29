Автобусный маршрут № 81 поменяет схему движения в Иркутске. Изменения произойдут уже с 1 января 2025 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— Если ранее он следовал от ЖК «Ботаника» через Центральный рынок до Китай-города. Теперь маршрут сократится: «Центральный рынок — Китай-город», — рассказывают в администрации Иркутска.
К слову, это не все транспортные изменения в Иркутске. Так, на маршруте № 2, который курсирует от «Центрального рынка» до «6-й пос. ГЭС» уже увеличено количество машин на две единицы. Также планируется дальнейший рост числа автобусов на данном маршруте.