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Автобусный маршрут № 81 поменяет схему движения в Иркутске

На маршруте № 2 уже увеличено количество машин в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Автобусный маршрут № 81 поменяет схему движения в Иркутске. Изменения произойдут уже с 1 января 2025 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

— Если ранее он следовал от ЖК «Ботаника» через Центральный рынок до Китай-города. Теперь маршрут сократится: «Центральный рынок — Китай-город», — рассказывают в администрации Иркутска.

К слову, это не все транспортные изменения в Иркутске. Так, на маршруте № 2, который курсирует от «Центрального рынка» до «6-й пос. ГЭС» уже увеличено количество машин на две единицы. Также планируется дальнейший рост числа автобусов на данном маршруте.