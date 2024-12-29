Автобусный маршрут № 81 поменяет схему движения в Иркутске

К слову, это не все транспортные изменения в Иркутске. Так, на маршруте № 2, который курсирует от «Центрального рынка» до «6-й пос. ГЭС» уже увеличено количество машин на две единицы. Также планируется дальнейший рост числа автобусов на данном маршруте.