Создан робот с искусственным интеллектом для украшения елок

Робот для украшения елок стал результатом работы коллектива в течение года, в рамках которой специалисты создавали и тестировали различные алгоритмы автономных систем управления. В 2023 году студентами и сотрудниками лаборатории факультета электротехники и автоматики был выигран грант Росмолодежи, благодаря которому удалось значительно расширить материальную базу учреждения. В 2025 году коллектив займется созданием новых алгоритмов для автономного планирования движения роботов и модернизацией систем искусственного интеллекта для широкого перечня задач.