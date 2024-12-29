Создан робот с искусственным интеллектом для украшения елок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Коллектив специалистов и студентов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создал автономного робота, который с помощью технического зрения и систем машинного обучения может самостоятельно наряжать новогодние елки и украшать их по своему «вкусу» и по запросам людей. Среди отечественных разработок это первое подобного рода устройство для украшения елок без участия человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ЛЭТИ.
«Сотрудники и студенты факультета электротехники и автоматики разработали уникальную роботизированную систему на основе технического зрения и машинного обучения, способную самостоятельно наряжать елку новогодними украшениями. Благодаря искусственному интеллекту робот самостоятельно ориентируется в пространстве и прочно закрепляет игрушки на праздничном дереве без участия человека», — рассказали в пресс-службе.
Физически система представляет собой компактного робота-манипулятора с устройством захвата предметов. В цифровой основе разработки лежит псевдооперационная система для роботов ROS (Robot Operating System), закрепленные в ней алгоритмы могут с легкостью переноситься на самые разные типы и модели роботов.
Робот для украшения елок стал результатом работы коллектива в течение года, в рамках которой специалисты создавали и тестировали различные алгоритмы автономных систем управления. В 2023 году студентами и сотрудниками лаборатории факультета электротехники и автоматики был выигран грант Росмолодежи, благодаря которому удалось значительно расширить материальную базу учреждения. В 2025 году коллектив займется созданием новых алгоритмов для автономного планирования движения роботов и модернизацией систем искусственного интеллекта для широкого перечня задач.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» был основан в 1886 году и стал первым в Европе высшим учебным заведением в области электротехники. Сегодня ЛЭТИ — один из ведущих технических университетов России. В университете обучается 11 тыс. студентов, среди его выпускников — выдающиеся ученые, в том числе нобелевский лауреат Жорес Алферов.