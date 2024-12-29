Занятия в новом корпусе поточных аудиторий НГУ начнутся в сентябре 2025 года

Мэрия Новосибирска подписала разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса поточных аудиторий НГУ. Об этом накануне сообщил глава города Максим Кудрявцев.
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди нового кампуса НГУ. Заключение, что объект соответствует требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, выдало Сибирское управление Ростехнадзора.
В НГУ отметили, что строительство корпуса завершили точно в срок. Общая площадь пятиэтажного здания 15 871,3 «квадратов», оно рассчитано на 1700 студентов. Занятия здесь начнутся в сентябре 2025.
Сейчас в новом здании наводят чистоту (убираются на этажах) и начинают постепенно завозить и расставлять мебель. Оснащение техникой и оборудованием намерены завершить во втором квартале нового года.