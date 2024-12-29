Занятия в новом корпусе поточных аудиторий НГУ начнутся в сентябре 2025 года

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди нового кампуса НГУ. Заключение, что объект соответствует требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, выдало Сибирское управление Ростехнадзора.