В Хабаровском крае расследуют ДТП минивэна с фурой, где погибли трое

Напомним, утром 29 декабря на 182-м километре автодороги водитель «Тойота Хайс» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли три пассажира «Тойота Хайс». Водитель минивэна получил тяжелые травмы и был госпитализирован.