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В Хабаровском крае расследуют ДТП минивэна с фурой, где погибли трое

Водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Бикинском районе прокуратура контролирует ход проверки после смертельного ДТП на трассе «Хабаровск — Владивосток». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Хабаровского края.

Напомним, утром 29 декабря на 182-м километре автодороги водитель «Тойота Хайс» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли три пассажира «Тойота Хайс». Водитель минивэна получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя обстоятельства аварии. Городской прокурор Григорий Коломин выехал на место для координации действий.

«Будет дана оценка состоянию дороги и работе дорожных служб», — добавили в прокуратуре региона.