В Хабаровском крае расследуют ДТП минивэна с фурой, где погибли трое

В Бикинском районе прокуратура контролирует ход проверки после смертельного ДТП на трассе «Хабаровск — Владивосток». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Хабаровского края.
Напомним, утром 29 декабря на 182-м километре автодороги водитель «Тойота Хайс» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли три пассажира «Тойота Хайс». Водитель минивэна получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя обстоятельства аварии. Городской прокурор Григорий Коломин выехал на место для координации действий.
«Будет дана оценка состоянию дороги и работе дорожных служб», — добавили в прокуратуре региона.