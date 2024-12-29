Что интересного произошло на этой неделе в Новосибирске и регионе?

В ночь на 31 декабря в России можно наблюдать «лишнюю» фазу естественного спутника Земли, когда Луна становится полностью невидимой. Заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко пояснила, что продолжительность лунного месяца в среднем составляет 29,5 суток и за месяц Луна проходит полный цикл, который включает четыре фазы. Откуда же появилась эта пятая фаза, из-за которой мы и будем наблюдать «черную» Луну, читай здесь.