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Что интересного произошло на этой неделе в Новосибирске и регионе?

Чтобы вы всегда были в курсе всех событий города и региона, редакция НДН.инфо сделала еженедельную подборку самых интересных новостей.

Источник: НДН.ИНФО

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев занял 62 место в рейтинге мэров

Национальный Рейтинг Мэров по итогам 2024 года опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Исследование посвящено оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации. Всего в нем отражена работа мэров из 88 регионов. По итогам исследования, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев занял 62 место в рейтинге.

В Новосибирске создали макет самого знаменитого хищника во времена динозавров

В экспозицию «Континентальный мезозой» НОЦ «Эволюция Земли» Новосибирского государственного университета добавили макет черепа тираннозавра рекса в натуральную величину и напечатанного на 3D-принтере.

В Новосибирской области изучат заброшенное кладбище староверов на острове Чингис

Это то самое историческое затопленное кладбище в деревне Милованово, где останки усопших выходят на поверхность. Общественники уже обращались за помощью к местным властям, однако обращение было проигнорировано. Теперь же ситуация с кладбищем заинтересовала не только Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия.

Большой каток открыли на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске открыли большой каток в парке возле ледового дворца «Арена». Расписание и стоимость проката читай здесь.

Из Красной книги Новосибирской области хотят исключить большого баклана

На заседании комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории зоомониторинга Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук Лев Вартапетов предложил исключить большого баклана из Красной книги.

Чем ему так не угодила птица, можно прочитать в нашем материале.

Уголовное дело завели на экс-директора новосибирского «Гормоста» из-за вечного ремонта Октябрьского моста

Бывшего директора «Гормоста» Бориса Хайруллина обвиняют в превышении должностных полномочий. Он с апреля 2022 по август 2024 года заключил контракт с коммерческой организацией на ремонт Октябрьского моста без проведения конкурсных процедур. В итоге подрядчик сорвал сроки и задолжал муниципалитету свыше 400 млн рублей.

Новосибирские ученые рассказали, какое астрономическое явление можно увидеть в новогоднюю ночь

В ночь на 31 декабря в России можно наблюдать «лишнюю» фазу естественного спутника Земли, когда Луна становится полностью невидимой. Заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко пояснила, что продолжительность лунного месяца в среднем составляет 29,5 суток и за месяц Луна проходит полный цикл, который включает четыре фазы. Откуда же появилась эта пятая фаза, из-за которой мы и будем наблюдать «черную» Луну, читай здесь.

Андрей Травников занял 11 место в рейтинге глав регионов

Центр информационных коммуникаций в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал итоговое исследование за 2024 год, которое было посвящено оценке деятельности глав субъектов РФ. Согласно этим итогам губернатор Новосибирской области Андрей Травников усилил свои позиции и занял 11 строчку в рейтинге. Что же он такого сделал для региона, уточни у нас.

Екатерина Павлюх