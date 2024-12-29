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«Сибирь» одержала победу над «Адмиралом» в матче КХЛ

Новосибирцы удержали победу, забив одну шайбу.

ХК «Сибирь» одержал победу над «Адмиралом» в матче КХЛ. Игра завершилась в пользу новосибирцев со счетом 1:0. На пятой минуте второго периода шайбу оформил Максим Карпов.

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал матч: «Хорошая, командная и трудовая победа — многое сделали. Не всё получалось в атаке, но победа есть. Едем дальше — остался один матч в этом году, готовимся к нему».

После этой встречи «Сибирь» одержала третью победу подряд. В следующем матче новосибирская команда встретится 30 декабря с «Амуром».

Ранее мы писали, что новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга в матче российской Суперлиги.

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