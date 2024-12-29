Главный нарколог Приморья рассказал об опасности новогоднего запоя

Минздрав России объявил неделю профилактики злоупотреблением алкоголем в новогодние праздники. Акция продлится до 5 января. Вместе с тем в Приморье врачи сообщили, что токсикологические отделения больниц будут работать практически все длинные выходные.
«По опыту, основная нагрузка врачей приходится к концу праздников. Некоторые граждане не могут выйти из запоя. Организм не может самостоятельно вернуться в исходное трезвое состояние. Обычно это наши пациенты», — отметил главный внештатный нарколог Минздрава Приморья, главный врач Краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко.
По словам специалиста, большинство жертв алкогольного застолья — люди, не имеющие зависимости.
«Чрезмерное употребление такими людьми горячительного вызовет целую цепочку нарушений в организме. Это может стать причиной тяжелого абстинентного синдрома, психозов, эпилептических приступов, токсического поражения органов», — отмечает нарколог.
Также врачи предостерегают от употребления спиртного на улицах. Этиловый спирт нарушает работу центра терморегуляции, в результате чего человек может переохладиться и получить отморожения.
Напомним, что специализированные отделения неотложной наркологической помощи работают в Артеме, Владивостоке, Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Дальнегорске. Также можно обратиться за платной помощью в различные учреждения.