Главный нарколог Приморья рассказал об опасности новогоднего запоя

«По опыту, основная нагрузка врачей приходится к концу праздников. Некоторые граждане не могут выйти из запоя. Организм не может самостоятельно вернуться в исходное трезвое состояние. Обычно это наши пациенты», — отметил главный внештатный нарколог Минздрава Приморья, главный врач Краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко.