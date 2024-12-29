С омского автовокзала запустят новый маршрут до Новоомского

Как заявляется, маршрут № 121 Омск — Новоомский будет ходить четыре раза в день с отправлением от омского автовокзала: в 8.20, 11.00, 15.00 и 17.30.
Обслуживанием маршрута займется ИП Табаченко К. В.
АО «Омскоблавтотранс» сообщило в воскресенье, 29 декабря 2024 года, что с 1 января 2025 года начнут курсировать автобус по новому маршруту до поселка Новоомского, что в Омском районе.
Как заявляется, маршрут № 121 Омск — Новоомский будет ходить четыре раза в день с отправлением от омского автовокзала: в 8.20, 11.00, 15.00 и 17.30.
Обслуживанием маршрута займется ИП Табаченко К. В.