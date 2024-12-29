Крымчанам напомнили о штрафах за запуск салютов

Об этом сообщили в правительстве региона.
Запрет не распространяется на использование пиротехники 1 класса опасности. В их числе — фонтаны холодного огня, хлопушки, бенгальские огни.
Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Также в регионе предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей юридическим лицам.
Ранее сообщалось, что телебашня в Симферополе поздравит горожан и гостей с праздником в новогоднюю ночь. Иллюминация будет работать в ночь с 31 декабря до 3:00 1 января. Поздравления также можно будет увидеть с 1 января по 8 января с 18:00 до 20:00.