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Крымчанам напомнили о штрафах за запуск салютов

На территории Крыма продолжает действовать запрет на запуск салютов и фейерверков.

Об этом сообщили в правительстве региона.

Запрет не распространяется на использование пиротехники 1 класса опасности. В их числе — фонтаны холодного огня, хлопушки, бенгальские огни.

Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Также в регионе предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей юридическим лицам.

Ранее сообщалось, что телебашня в Симферополе поздравит горожан и гостей с праздником в новогоднюю ночь. Иллюминация будет работать в ночь с 31 декабря до 3:00 1 января. Поздравления также можно будет увидеть с 1 января по 8 января с 18:00 до 20:00.