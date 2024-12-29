Новичок омского «Авангарда» Окулов забросил две шайбы в дебютном матче

Константин Окулов, который дебютировал за омский клуб «Авангард» после перехода из ЦСКА, забросил две шайбы на 25-й и 29-й минутах.
Также в составе «Авангарда» отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Илья Каблуков, Иван Игумнов и Майкл Маклауд.
Хоккейный клуб «Авангард» из Омска одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который состоялся 28 декабря в Омске. Игра завершилась со счетом 7:6 в пользу хозяев льда.
У «Лады» голы забили Данил Юртайкин, Магомед Шараканов, Евгений Калабушкин, Дмитрий Кугрышев и Архип Неколенко.
В заключительном матче 2024 года «ястребы» примут дома магнитогорский «Металлург». Игра пройдёт 30 декабря в 17:00.