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Новичок омского «Авангарда» Окулов забросил две шайбы в дебютном матче

Он перешёл в команду из ЦСКА.

Источник: Om1 Омск

Константин Окулов, который дебютировал за омский клуб «Авангард» после перехода из ЦСКА, забросил две шайбы на 25-й и 29-й минутах.

Также в составе «Авангарда» отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Илья Каблуков, Иван Игумнов и Майкл Маклауд.

Хоккейный клуб «Авангард» из Омска одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который состоялся 28 декабря в Омске. Игра завершилась со счетом 7:6 в пользу хозяев льда.

У «Лады» голы забили Данил Юртайкин, Магомед Шараканов, Евгений Калабушкин, Дмитрий Кугрышев и Архип Неколенко.

В заключительном матче 2024 года «ястребы» примут дома магнитогорский «Металлург». Игра пройдёт 30 декабря в 17:00.

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