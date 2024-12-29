Омичи могут встретить Новый год на крепости

В Омске можно провести новогоднюю ночь на крепости, там пройдёт программа «Первая. Танцевальная».
Для тех, кто боится пропустить выступление президента, запланирована трансляция обращений не только Владимира Путина, но и губернатора и мэра. Их покажут на большом экране на сцене.
Программа начнётся в 23:30 и продлится до 3 часов ночи. Вести праздник будет поющий ведущий Александр Болотов. Также в программе: выступление вокальной группы «Мелодия» и певицы Дарьи Жёлтиковой, песни, танцы, караоке.
Предусмотрены места для обогрева и перекуса. С 2 часов посетителей начнут развозить на автобусах. Уточняется, что проезд будет стоить как обычно. С расписанием маршрутов можно ознакомиться здесь.
В мэрии предупредили автомобилистов, что будет перекрыто движение от памятника Достоевскому до крепости. Другие дороги перекрывать не будут.