За сутки в Башкирии поймали 62 нетрезвых водителя

В Башкирии за сутки от управления в нетрезвом виде отстранили 62 человека. Об этом сообщили в ГАИ республики.
По предоставленным данным, четверо из них сели за руль в пьяном состоянии повторно. За что им грозит уголовная ответственность.
По информации ведомства, в настоящий момент в регионе продолжается операция «Трезвый водитель». На дорогах дежурят сотрудники ГАИ.
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