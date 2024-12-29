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Из Ростова в Черкесск отправилась первая «Лыжная стрела»

Первая новогодняя «Ласточка» «Лыжная стрела», связавшая Ростов и Черкесск, отправилась сегодня из донской столицы. Как сообщает пресс-служба СКЖД, состав прибудет в пункт назначения в 11:55.

Специальный поезд будет курсировать ежедневно (за исключением 1 января) до 7 января. «Лыжная стрела» выезжает с вокзала Ростов-Пригородный в 5:25, обратный рейс начинается в 18:47 и прибывает в Ростов в 00:41 следующего дня.

«Ласточка» проходит через Ставрополье, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Остановки предусмотрены в Батайске, Кущевке, Тихорецкой, Кавказской, Гулькевичах, Армавире-Ростовском и Невинномысской. Также пассажиры могут купить единый билет, позволяющий по прибытии в Черкесск пересесть в автобус, который доставит туристов к горнолыжным курортам, — добавили в организации.