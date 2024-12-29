Из Ростова в Черкесск отправилась первая «Лыжная стрела»

«Ласточка» проходит через Ставрополье, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Остановки предусмотрены в Батайске, Кущевке, Тихорецкой, Кавказской, Гулькевичах, Армавире-Ростовском и Невинномысской. Также пассажиры могут купить единый билет, позволяющий по прибытии в Черкесск пересесть в автобус, который доставит туристов к горнолыжным курортам, — добавили в организации.