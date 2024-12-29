Минчанин может сесть в тюрьму за то, что вместо военкомата уехал в загранкомандировку

Минчанин пойдет под суд из-за поездки в командировку вместо похода в военкомат. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в пресс-службе прокуратуры Партизанского района.
В сообщении сказано, что 42-летний житель Минска, будучи военнообязанным, 3 сентября 2024 года должен был явиться в военкомат Партизанского района для отправки на сбор по обслуживанию вооружения, военной и специальной техники, других материальных средств неприкосновенного запаса с одновременным их изучением в военную часть 63755.
Говорится, что, вручая повестку, минчанина под его роспись уведомили про уголовную и административную ответственность в случае неявки в военкомат. Несмотря на это, фигурант в назначенный день в военкомат так и не пришел по причине отъезда в загранкомандировку.
В отношении мужчины завели уголовное дело. Житель Минска полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук отметил, что обвиняемый является водителем-экспедитором международных перевозок. На иждивении у него есть двое несовершеннолетних детей.
Представитель прокуратуры уточнил, что минчанину было предъявлено обвинение в уклонении от явки на сборы (занятия) по части 1 статьи 436 Уголовного кодекса. В отношении фигуранта была применена мера пресечения в виде личного поручительства.
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