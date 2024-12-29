В пяти районах Петербурга на новогодних праздниках введут дорожные ограничения

В Красногвардейском районе в период с 9 января по 2 февраля будет перекрыто движение вдоль Уткина переулка (у пересечения с Заневским проспектом). Там будут вестись работы по реконструкции инженерных сетей.
В Красносельском районе из-за реконструкции водопровода ограничат проезд по Земской улице в МО «Горелово». Работы будут вестись с 10 января по 16 февраля.
С 1 по 17 января в связи с работами по реконструкции канализационной сети закрывается движение по Огородной улице в Сестрорецке. Речь идет об участке дороги от Кустарного переулка до Полевой улицы (включая перекрестки).
В Московском районе в период с 1 января по 27 сентября будет перекрыт проезд по Алтайской улице от Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина. Это связано с производством работ по размещению временного ограждения. Также с 5 по 11 января будет закрыт участок Черниговской улицы.
В Петродворцовом районе с 31 декабря перекроют проезд по улице Юты Бондаровской от Луизинской до Парковой. Вновь проехать по участку дороги можно будет после 15 мая.