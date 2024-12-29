В пяти районах Петербурга на новогодних праздниках введут дорожные ограничения

В Московском районе в период с 1 января по 27 сентября будет перекрыт проезд по Алтайской улице от Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина. Это связано с производством работ по размещению временного ограждения. Также с 5 по 11 января будет закрыт участок Черниговской улицы.