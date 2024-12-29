Проглотившего батарейку ребенка спасли в Комсомольске

В современных батарейках есть щелочные элементы, из-за которых могут быть повреждения оболочек пищевода, желудка и других органов. Кроме того, в некоторых батарейках есть токсичные вещества, которые при накоплении в организме могут привести к серьезным последствиям, в том числе нарушениям работы органов. В некоторых случаях исход может быть летальным.