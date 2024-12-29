Проглотившего батарейку ребенка спасли в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре врачи спасли ребенка, который проглотил батарейку. В приемный покой детского хирургического отделения городской больницы № 7 поступил пятилетний мальчик. Рентген показал, что в его желудке находится мизинчиковая батарейка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В современных батарейках есть щелочные элементы, из-за которых могут быть повреждения оболочек пищевода, желудка и других органов. Кроме того, в некоторых батарейках есть токсичные вещества, которые при накоплении в организме могут привести к серьезным последствиям, в том числе нарушениям работы органов. В некоторых случаях исход может быть летальным.
«Батарейка была оперативно изъята из желудка маленького пациента под общим наркозом. Процесс занял буквально пять минут благодаря недавно приобретенному больницей современному эндоскопическому оборудованию с одноразовыми захватами для удаления инородных тел типа “петля-сачок”», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением больницы Алла Ким.
Сейчас ребенок находится под наблюдением, его состояние стабильное.