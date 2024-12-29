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В Пермском крае открыта четвертая ледовая переправа

Она соединяет поселок Ильича с селом Троица.

Источник: МЧС РФ

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Пермскому краю, в Кунгурском округе открылась ледовая переправа через реку Сылва, которая соединяет поселок Ильича с селом Троица. Это уже четвертая ледовая переправа в Пермском крае, открытая этой зимой. Накануне открылась ледовая переправа через Каму, которая соединяет Оханск и поселок Юго-Камский.

Также во второй декаде декабря начали работу переправа через Сылву по маршруту село Насадка — деревня Мостовая и через Каму в районе посёлка Тюлькино в Соликамском округе.

В МЧС напомнили, что двигаться по льду можно со скоростью не более 10 км/час и на ледовой переправе нельзя останавливаться.