В Пермском крае открыта четвертая ледовая переправа

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Пермскому краю, в Кунгурском округе открылась ледовая переправа через реку Сылва, которая соединяет поселок Ильича с селом Троица. Это уже четвертая ледовая переправа в Пермском крае, открытая этой зимой. Накануне открылась ледовая переправа через Каму, которая соединяет Оханск и поселок Юго-Камский.