В Пермском крае открыта четвертая ледовая переправа

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Пермскому краю, в Кунгурском округе открылась ледовая переправа через реку Сылва, которая соединяет поселок Ильича с селом Троица. Это уже четвертая ледовая переправа в Пермском крае, открытая этой зимой. Накануне открылась ледовая переправа через Каму, которая соединяет Оханск и поселок Юго-Камский.
Также во второй декаде декабря начали работу переправа через Сылву по маршруту село Насадка — деревня Мостовая и через Каму в районе посёлка Тюлькино в Соликамском округе.
В МЧС напомнили, что двигаться по льду можно со скоростью не более 10 км/час и на ледовой переправе нельзя останавливаться.