Мечту мальчика из Новосибирска побывать в студии «Союзмультфильм» исполнил Мишустин

Для Артема, увлеченного мультипликацией, экскурсия на легендарную киностудию стала незабываемым событием. Он увидел процесс создания мультфильмов, узнал о различных техниках анимации — от пластилиновой до высокотехнологичной 3D — и даже сам попробовал создать небольшой эпизод.