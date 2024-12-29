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Мечту мальчика из Новосибирска побывать в студии «Союзмультфильм» исполнил Мишустин

В канун Нового года сбываются самые заветные мечты.

Источник: Первый канал

В канун Нового года сбываются самые заветные мечты. Благодаря акции «Елка желаний» 11-летний Артем из Новосибирска осуществил свою мечту и посетил студию «Союзмультфильм».

Исполнителем желания мальчика стал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который снял открытку с его заветным желанием с праздничной елки. Сюжет о событии появился в эфире «Первого канала».

Для Артема, увлеченного мультипликацией, экскурсия на легендарную киностудию стала незабываемым событием. Он увидел процесс создания мультфильмов, узнал о различных техниках анимации — от пластилиновой до высокотехнологичной 3D — и даже сам попробовал создать небольшой эпизод.

Студия «Союзмультфильм» продемонстрировала детям процесс съемки и материалы, используемые для создания анимации, включая уникальный пластилин, специально разработанный для мультипликации. Кроме того, ребята смогли посмотреть свои любимые мультфильмы.

Артем не просто любитель анимации; он также изучает историю мультипликации, посещает выставки и увлекается программированием. Возможно, в будущем именно он станет автором нового анимационного хита.

Мишустин Михаил