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Ледовый городок в стиле сказок Пушкина откроют в Новосибирске

Сегодня, 29 декабря, на Михайловской набережной в Новосибирске начнет работать ледовый городок, оформленный в духе произведений Александра Пушкина. Посетителей ждут ледовые фигуры сказочных героев и девять горок.

Источник: Сиб.фм

Техническое открытие городка состоялось накануне. Для горожан он будет доступен с сегодняшнего дня, а официальное торжество пройдет 31 декабря.

На территории городка обустроили четыре двускатные горки, три детские и две ландшафтные. Кроме того, здесь разместили ледяной лабиринт, игровые арт-объекты, художественные композиции и фотозоны.

«Городок получился очень красивым, мастера-резчики сделали отличную работу. Все аттракционы соответствуют требованиям безопасности, а дежурные сотрудники помогут посетителям безопасно кататься», — рассказал начальник управления культуры мэрии Новосибирска Иван Михеев.

Ледовый городок будет работать ежедневно с 11 до 22 часов. В новогоднюю ночь он будет открыт до трех утра. Стоимость входа для взрослых — 600 рублей, для детей — 500. Бесплатный вход предусмотрен для участников СВО, инвалидов с одним сопровождающим и детей до трех лет.