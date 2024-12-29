Ледовый городок в стиле сказок Пушкина откроют в Новосибирске

Техническое открытие городка состоялось накануне. Для горожан он будет доступен с сегодняшнего дня, а официальное торжество пройдет 31 декабря.
На территории городка обустроили четыре двускатные горки, три детские и две ландшафтные. Кроме того, здесь разместили ледяной лабиринт, игровые арт-объекты, художественные композиции и фотозоны.
«Городок получился очень красивым, мастера-резчики сделали отличную работу. Все аттракционы соответствуют требованиям безопасности, а дежурные сотрудники помогут посетителям безопасно кататься», — рассказал начальник управления культуры мэрии Новосибирска Иван Михеев.
Ледовый городок будет работать ежедневно с 11 до 22 часов. В новогоднюю ночь он будет открыт до трех утра. Стоимость входа для взрослых — 600 рублей, для детей — 500. Бесплатный вход предусмотрен для участников СВО, инвалидов с одним сопровождающим и детей до трех лет.