Ледовый городок в стиле сказок Пушкина откроют в Новосибирске

Ледовый городок будет работать ежедневно с 11 до 22 часов. В новогоднюю ночь он будет открыт до трех утра. Стоимость входа для взрослых — 600 рублей, для детей — 500. Бесплатный вход предусмотрен для участников СВО, инвалидов с одним сопровождающим и детей до трех лет.