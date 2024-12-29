Ричмонд
+12°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский специалист объяснил «стеклянный» вкус помидоров зимой

Гендиректор предприятия «Дорорс» сказал, почему у помидоров не в сезон «стеклянный» вкус.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор предприятия «Дорорс» Михаил Михалев в эфире телеканала ОНТ объяснил «стеклянный» вкус помидоров зимой.

В сюжете отметили, что в белорусских магазинах, помимо иностранных помидоров, можно найти и отечественные.

— Люди часто называют их стеклянными. Эти вкусовые качества во многом обусловлены требованиями торговли, — пояснил генеральный директор предприятия «Дорорс» Михаил Михалев.

Он добавил, что для того, чтобы люди могли выбирать понравившиеся им овощи, то это требует особых сортов с прочной кожурой. Михалев добавил, что по химическому составу, питательной ценности помидоры просто идеальны.

В эфире телеканала ОНТ заметили: ради товарного вида импортного помидора после долгой дороги западные фермеры добавляют в него все, что только можно.

Тем временем мы собрали рекордные уловы белорусских рыбаков 2024 года: щука- «крокодил» огромный судак и сом длиной больше двух метров.

Ранее мы узнали программу Нового года 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.

А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал о теплой погоде на новогодней неделе в Беларуси: «Погода останется оттепельной, сырой и ветреной».