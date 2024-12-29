Белорусский специалист объяснил «стеклянный» вкус помидоров зимой

Генеральный директор предприятия «Дорорс» Михаил Михалев в эфире телеканала ОНТ объяснил «стеклянный» вкус помидоров зимой.
В сюжете отметили, что в белорусских магазинах, помимо иностранных помидоров, можно найти и отечественные.
— Люди часто называют их стеклянными. Эти вкусовые качества во многом обусловлены требованиями торговли, — пояснил генеральный директор предприятия «Дорорс» Михаил Михалев.
Он добавил, что для того, чтобы люди могли выбирать понравившиеся им овощи, то это требует особых сортов с прочной кожурой. Михалев добавил, что по химическому составу, питательной ценности помидоры просто идеальны.
В эфире телеканала ОНТ заметили: ради товарного вида импортного помидора после долгой дороги западные фермеры добавляют в него все, что только можно.
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