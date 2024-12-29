Новогодний комплекс открылся на площади Куйбышева в Самаре 28 декабря

В субботу, 28 декабря 2024 года, в Самаре открылся новогодний комплекс на площади Куйбышева. С этого дня там начали работать все праздничные локации. Об этом сообщили в городской администрации.
«В этом году площадь поделена на тематические зоны: “Сказочный лес”, спортивная зона “Самара в движении. Зима”, торговый городок и катающийся городок», — рассказали в пресс-службе.
В день открытия на площади Куйбышева прошел фестиваль «Винтер фест» от команды Ильи Авербуха. Он провел мастер-класс по фигурному катанию для юных фигуристов. Также зрителей ждало яркое ледовое шоу с участием олимпийских чемпионов Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.
Первых гостей приняла и усадьба самарского Деда Мороза. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации подготовили развлекательную программу и вручили подарки. Каждый получил коньки и сладкие наборы.
Напомним, в «Сказочном лесу» есть тематические фотозоны с арт-объектами по мотивам сказок Пушкина. Оборудована деревянная горка для катания на «ватрушках». Можно поиграть в городки, снежный бой, гигантские шахматы, дженгу и тетрис, биатлон-тир.