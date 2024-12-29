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Маршрут автобуса № 81 изменится с 1 января в Иркутске

Власти Иркутска рассказали, чем это компенсируют.

Источник: Freepik

В Иркутске с 1 января изменится маршрут движения автобуса № 81, рассказали irk.aif.ru в городской администрации.

Раньше автобус ходил от жилого комплекса «Ботаника» через центр до рынка «Китай-город». Теперь маршрут сократили — автобус будет ходить только от Центрального рынка.

Как отмечают городские власти, это скомпенсируют тем, что на 2 машины больше станет ходить по маршруту № 2, что позволит жителям этого района добираться до Центрального рынка. В дальнейшем число автобусов также планируют наращивать. Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, как изменится в новом году схема движения автобуса № 44, а также о том, сколько будет стоить проезд в автобусах в Ангарске.