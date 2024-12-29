Маршрут автобуса № 81 изменится с 1 января в Иркутске

Как отмечают городские власти, это скомпенсируют тем, что на 2 машины больше станет ходить по маршруту № 2, что позволит жителям этого района добираться до Центрального рынка. В дальнейшем число автобусов также планируют наращивать. Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, как изменится в новом году схема движения автобуса № 44, а также о том, сколько будет стоить проезд в автобусах в Ангарске.