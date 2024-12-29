В России составят список стратегически важных лекарств

Законопроект подготовили в правительстве. Там уверены: новый закон хорошо повлияет на бизнес и экономические процессы, потому что будет обеспечивать постоянное производство необходимых препаратов. Это даст возможность сохранить постоянные рабочие места, создать стабильную нагрузку на предприятия, обеспечить выполнение социальных гарантий в отношении работников и конечного потребителя лекарств. Подчеркивается, что население не должно испытывать дефицит необходимых препаратов.