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В России составят список стратегически важных лекарств

Российским парламентариям предстоит рассмотреть проект закона, устанавливающего, какие лекарственные препараты в стране будут считаться стратегически важными. Отмечается, что в случае принятия документа этот перечень официально закрепят в законах, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Законопроект подготовили в правительстве. Там уверены: новый закон хорошо повлияет на бизнес и экономические процессы, потому что будет обеспечивать постоянное производство необходимых препаратов. Это даст возможность сохранить постоянные рабочие места, создать стабильную нагрузку на предприятия, обеспечить выполнение социальных гарантий в отношении работников и конечного потребителя лекарств. Подчеркивается, что население не должно испытывать дефицит необходимых препаратов.

Подобные изменения в законодательство предложили в Минздраве этой осенью. Отмечается, что в отношении производителей установленного перечня лекарств должны будут приняты меры поддержки. Такие меры должны будут продумать и предложить специалисты из Минпромторга РФ. Если закон одобрят, он начнет действовать весной, с 1 марта.

медицина
закон