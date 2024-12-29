Белорусский инфекционист Карпов предупредил про инфаркты и инсульты после гриппа

Член-корреспондент Национальной академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ Игорь Карпов предупредил про инфаркты и инсульты после перенесенного гриппа, пишет sb.by.
Специалист акцентировал внимание на том, что грипп не так безобиден, как многие могут считать. Он уточнил, говоря про грипп, что это не просто насморк с кашлем, подчеркнув, что заболевание может протекать довольно тяжело и вызвать целый ряд осложнений, чаще всего возникающих на фоне иммуносупрессии, в том числе возрастной.
Карпов добавил, что причин для угнетения иммунитета масса. В их числе врожденные нарушения, прием некоторых лекарств, операционные вмешательства, а также образ жизни. В последнем случае речь идет про гиподинамию, хронический стресс, неправильное питание и ряд других факторов.
— Грипп может вызвать серьезные проблемы: и в острой стадии заболевания, и даже спустя какое-то время после облегчения симптомов могут начать развиваться осложнения. Часто они связаны с поражением ЛОР-органов. Но нервная, дыхательная, сердечно-сосудистая и другие системы тоже уязвимы, — подчеркнул белорусский инфекционист.
Игорь Карпов заметил, что так называемая пара дней высокой температуры также является нагрузкой на организм. Он обратил внимание на то, каждый год в инфекционную больницу попадают пациенты (чаще они старше 65 лет, однако проблемы бывают и у более молодых) с осложнениями после гриппа.
Врач добавил, что даже у вполне здоровых детей и подростков грипп может протекать в тяжелой форме. Речь идет про поражение сердца, нервной, а также дыхательной систем.
— Важно знать, что в течение последующего года после перенесенного гриппа люди (в подавляющем большинстве случаев, конечно, пожилые и среднего возраста) имеют повышенный риск инфарктов и инсультов.
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