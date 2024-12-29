Белорусский инфекционист Карпов предупредил про инфаркты и инсульты после гриппа

Специалист акцентировал внимание на том, что грипп не так безобиден, как многие могут считать. Он уточнил, говоря про грипп, что это не просто насморк с кашлем, подчеркнув, что заболевание может протекать довольно тяжело и вызвать целый ряд осложнений, чаще всего возникающих на фоне иммуносупрессии, в том числе возрастной.