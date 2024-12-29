Синоптики рассказали, какая погода жителей Башкирии ждет в январе 2025 года

По прогнозам портала «Гисметео» месяц наоборот может быть очень снежным — осадки прогнозируют вплоть до 18 января. При этом погода при таком раскладе будет теплой — 3−4 градуса мороза, несколько раз воздух прогреется до 0 градусов.