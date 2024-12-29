Синоптики рассказали, какая погода жителей Башкирии ждет в январе 2025 года. По прогнозам Гидрометцентра, средняя температура будет выше нормы.
По данным Башгидромета, первый месяц 2025 года будет относительно теплым. Средняя температура будет на 1° выше нормы (норма −12,5°). При этом после первой снежной недели осадки прекратятся. И месячное количество осадков окажется меньше нормы (25−45 мм).
По информации сервиса «Яндекс. Погода» на основе усредненных данных за последние 10 лет, погода в январе будет ровной — 2 снежных дня в неделю. Днем −7−10 градусов, ночами до −16 градусов. Самая морозная погода ждет на Рождество — до 14−15 градусов мороза.
По прогнозам портала «Гисметео» месяц наоборот может быть очень снежным — осадки прогнозируют вплоть до 18 января. При этом погода при таком раскладе будет теплой — 3−4 градуса мороза, несколько раз воздух прогреется до 0 градусов.