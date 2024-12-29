Екатеринбургский митрополит назвал квадробинг разрушительной субкультурой

Об этом он заявил в эфире ОТВ, в программе «Акцент».
Он высказал критические замечания в адрес родителей, потакающих данному увлечению детей.
«К сожалению, такие прикалывающиеся над своими детьми родители не представляют, с чем они встретятся, что им выдадут их собачки и кошечки, в которых играют их дети, что они выдадут через 2−3−5 лет. Они могут получить звериное отношение своих детей к ним, к родителям, к сожалению», — сказал митрополит.
Ранее о квадробинге высказался уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
Квадробинг — это некий маркер, который говорит, что необходимо исправлять ситуацию, но аккуратно и потихоньку, завил он в эфире ОТВ.
«Но тревогу прямо такую бить: “Спасайся, кто может” — нет необходимости сегодня объявлять», — считает он.