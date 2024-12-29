Екатеринбургский митрополит назвал квадробинг разрушительной субкультурой

«К сожалению, такие прикалывающиеся над своими детьми родители не представляют, с чем они встретятся, что им выдадут их собачки и кошечки, в которых играют их дети, что они выдадут через 2−3−5 лет. Они могут получить звериное отношение своих детей к ним, к родителям, к сожалению», — сказал митрополит.