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Екатеринбургский митрополит назвал квадробинг разрушительной субкультурой

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений осудил увлечение квадробингом, назвав его разрушительной субкультурой.

Источник: Freepik

Об этом он заявил в эфире ОТВ, в программе «Акцент».

Он высказал критические замечания в адрес родителей, потакающих данному увлечению детей.

«К сожалению, такие прикалывающиеся над своими детьми родители не представляют, с чем они встретятся, что им выдадут их собачки и кошечки, в которых играют их дети, что они выдадут через 2−3−5 лет. Они могут получить звериное отношение своих детей к ним, к родителям, к сожалению», — сказал митрополит.

Ранее о квадробинге высказался уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Квадробинг — это некий маркер, который говорит, что необходимо исправлять ситуацию, но аккуратно и потихоньку, завил он в эфире ОТВ.

«Но тревогу прямо такую бить: “Спасайся, кто может” — нет необходимости сегодня объявлять», — считает он.

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