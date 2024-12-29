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Авария на магистральной теплосети в Симферополе — когда дадут тепло

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Аварию на магистральной теплосети в Киевском районе Симферополя обещают устранить в течение дня. Об этом РИА Новости Крым рассказали на горячей линии аварийной службы «Крымтеплокоммунэнерго».

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пабликах появилась информация, что целый район Симферополя второй день без тепла из-за аварии.

«У нас сейчас ведутся работы на улице Ростовской. Вчера не было отопления из-за работ “Воды Крыма”. В два часа ночи дали очень сильное давление, в результате порвало магистральную теплосеть», — рассказал диспетчер.

По его словам, работы усложняются тем, что в районе порыва росло большое дерево «ночью звонили в МЧС, и только утром приступили работам, потому что дерево надо было сначала спилить, выкорчевать, а потом уже копать».

«Мастера и техника на месте. Ребята работают. Обещают, что в течение дня устранят поломку и в дома вернется тепло», — уточнили в аварийной службе.

ЖКХ