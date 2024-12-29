Авария на магистральной теплосети в Симферополе — когда дадут тепло

Ранее в пабликах появилась информация, что целый район Симферополя второй день без тепла из-за аварии.
«У нас сейчас ведутся работы на улице Ростовской. Вчера не было отопления из-за работ “Воды Крыма”. В два часа ночи дали очень сильное давление, в результате порвало магистральную теплосеть», — рассказал диспетчер.
По его словам, работы усложняются тем, что в районе порыва росло большое дерево «ночью звонили в МЧС, и только утром приступили работам, потому что дерево надо было сначала спилить, выкорчевать, а потом уже копать».
«Мастера и техника на месте. Ребята работают. Обещают, что в течение дня устранят поломку и в дома вернется тепло», — уточнили в аварийной службе.