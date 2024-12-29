В Ростове закончили рекультивацию свалки на Левенцовке

В Ростове-на-Дону завершена реализация масштабного проекта. Огромная свалка в северо-западной части города, действующая с 70-ых годов, наконец, ликвидирована.
Весь полигон «накрыли» защитным экраном толщиной в один метр. Он состоит из инертных материалов — грунта, песка — и комплексного гидроизоляционного покрытия — бентонитовых матов и полимерной геомембраны.
— Мусорный полигон, закрытый несколько лет назад, оказывавший негативное воздействие на окружающую среду, постоянно тлевший и источавший неприятный запах, перестал существовать не только на бумаге, но и на деле. Работы по рекультивации окончены. Сейчас идет очистка прилегающей территории и демонтаж стройгородка, — рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Отметим, что за два года были рекультивированы участки общей площадью почти 60 гектаров. Объем отходов, складируемых на этой территории, превышал 8,5 млн тонн.
Сегодня мусор, собираемый в Ростове, вывозят на отходоперерабатывающий комплекс в Мясниковском районе. А что касается полигона на Левенцовке, то, по прогнозам специалистов, через 10 лет в этом месте уже можно будет строить полезный объект.