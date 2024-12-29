В Ростове закончили рекультивацию свалки на Левенцовке

Сегодня мусор, собираемый в Ростове, вывозят на отходоперерабатывающий комплекс в Мясниковском районе. А что касается полигона на Левенцовке, то, по прогнозам специалистов, через 10 лет в этом месте уже можно будет строить полезный объект.