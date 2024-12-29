Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Предыдущее событие такого уровня фиксировалось 8 декабря.
По данным Богачева, событие началось в 10:08 по московскому времени (совпадает с минским). Пик излучения был зарегистрирован в 10:18. Взрывная фаза продолжалась около получаса.
«Предварительный балл события — X1.1», — сказал Богачев агентству РИА Новости.
Помимо того, были зарегистрированы вспышки, M1.0, M2.0, M3.1, M3.5, а также по две вспышки уровня M1.3 и M1.2. Их длительность колебалась от 28 минут до 10 минут.
Руководитель лаборатории пояснил, что рост солнечной активности наблюдается уже около недели. За это время число вспышек на Солнце выросло почти в два раза, однако уровня X они не достигали.
Взрыв произошел в области возможного воздействия на Землю.
Ученые предварительно прогнозируют приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января.
Классы вспышек
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на классы. Их пять: A, B, C, M и X.
Минимальный класс — A0.0 — соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. Когда мощность увеличивается в 10 раз, присваивается следующая буква.
Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Ее облака, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.
Ученые ранее сообщали, что в 2024 году Солнце в рамках действующего сейчас цикла достигнет пика своей активности, что приведет к магнитным бурям на Земле. По данным специалистов, магнитные бури различной силы будут происходить несколько раз за месяц.