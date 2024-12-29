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Девять ледовых дорог открыли в Иркутской области 28 декабря

Всего в Приангарье действует 25 ледовых дорог.

Только за прошедшие сутки, 28 декабря, в Иркутской области открыли девять переправ. По состоянию на 29 число в Приангарье действует 25 ледовых дорог для безопасного пересечения водоемов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

— Сейчас переправа открыта на реке Витим в районе поселка Мамакан — грузоподъемностью 25 тонн на. На Братском водохранилище действуют три дороги. По одной еще на реке Нижней Тунгуске в Катангском районе, на реке Лене в Киренском районе, на 191 километре от устья реки Чуны в Тайшетском районе, на реке Чуне в Чунском районе и на реке Иркут в Шелеховском районе, — рассказывают в региональном МЧС.

Спасатели напоминают о соблюдении ряда требований во время передвижения по переправе. К примеру, стоит всегда соблюдать скоростной режим и дистанцию, не превышать допустимую грузоподъемность, запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны, выезд за ограждения.