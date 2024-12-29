Девять ледовых дорог открыли в Иркутской области 28 декабря

— Сейчас переправа открыта на реке Витим в районе поселка Мамакан — грузоподъемностью 25 тонн на. На Братском водохранилище действуют три дороги. По одной еще на реке Нижней Тунгуске в Катангском районе, на реке Лене в Киренском районе, на 191 километре от устья реки Чуны в Тайшетском районе, на реке Чуне в Чунском районе и на реке Иркут в Шелеховском районе, — рассказывают в региональном МЧС.