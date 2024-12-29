В Омском аэропорту появятся установки для досмотра багажа за 25 миллионов рублей

Омский аэропорт планирует приобрести новые рентгено-телевизионные установки для проверки ручной клади и багажа пассажиров. Такая информация появилась на сайте ЕИС Закупки.
Общая сумма инвестиций составит 25,7 миллиона рублей. В рамках обновления оборудования будут закуплены три одноракурсные установки стоимостью 3,9 миллиона рублей и две двуракурсные установки почти за 7 миллионов рублей за одну штуку.
Каждое устройство будет оснащено роликовыми столами с ограничителями для ручной клади, выносными пультами управления и другими необходимыми аксессуарами. Новое оборудование будет обеспечивать цветное изображение содержимого багажа и выделять органические и подозрительные предметы.
Ранее, в октябре, аэропорт уже вложил 6,2 миллиона рублей в установку для проверки багажа.
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