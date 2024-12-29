Омский аэропорт закупает новые установки для досмотра за 10 млн рублей

Омский аэропорт планирует приобрести новые рентгено-телевизионные установки для проверки ручной клади и багажа. Примерная стоимость закупки составляет 10 млн рублей.
Новое оборудование позволит выделять органические и подозрительные предметы, отображая цветное изображение содержимого багажа. Всего планируется закупить две установки, которые будут просвечивать ручную кладь и багаж с нескольких ракурсов.
Каждое устройство будет дополнено роликовыми столами с ограничителями для ручной клади и выносными пультами управления.
Ранее, в октябре, аэропорт уже инвестировал 6,2 млн рублей в установку для проверки багажа.