Россельхознадзор не пустил 3,9 тонны мандаринов, апельсинов и лимонов в Беларусь

В ведомстве обратили внимание на то, что в момент досмотра грузов, а также проверки сопроводительных документов сотрудники Управления Россельхознадзора выяснили, что мандарины, лимоны, апельсины, общий вес которых оказался более 3,9 тонны, перевозились в Беларусь без фитосанитарных сертификатов, которые могли бы подтвердить безопасность продукции. Подчеркивается, что ввоз крупной партии цитрусовых из России в Беларусь был запрещен.