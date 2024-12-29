Россельхознадзор не пустил 3,9 тонны мандаринов, апельсинов и лимонов в Беларусь. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что в пункте пропуска «Красный Камень» Злынковского районе сотрудникам Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям были предоставлены на контроль задержанные ранее специалистами Брянской таможни две машины, которые перевозили подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска.
В ведомстве обратили внимание на то, что в момент досмотра грузов, а также проверки сопроводительных документов сотрудники Управления Россельхознадзора выяснили, что мандарины, лимоны, апельсины, общий вес которых оказался более 3,9 тонны, перевозились в Беларусь без фитосанитарных сертификатов, которые могли бы подтвердить безопасность продукции. Подчеркивается, что ввоз крупной партии цитрусовых из России в Беларусь был запрещен.
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