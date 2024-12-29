Умер личный фотограф МИД РФ, ветеран фотохроники ТАСС Эдуард Песов

«Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек Эдуард Иосифович Песов. Фотолетописец жизни Министерства иностранных дел [РФ], непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру, — отметила дипломат в своем Telegram-канале. — Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии».
Захарова обратила внимание, что Песова «знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, жизнеутверждающую силу творчества, неравнодушие».
«Он говорил: “Я фотограф, вы — дипломаты”. А при этом его работы сами становились акторами международных отношений, вызывая то бури эмоций, то ноты протеста, — говорится в записи. — Ярчайшая звезда, мощнейший человек, невероятная жизнь».
Эдуард Песов с 1968 года по 1992 год работал фотокорреспондентом ТАСС. Он снимал исторические встречи и бытовые эпизоды из жизни Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина. Песов работал со всеми министрами иностранных дел СССР и РФ, начиная с Андрея Громыко. В 1992 году перешел на работу в российский МИД.
Песов является лауреатом многочисленных российских и зарубежных фотовыставок и обладателем национальной премии в области фотоискусства «Золотой глаз России». В 2007 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2012 году — орденом Дружбы.