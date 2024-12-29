Умер личный фотограф МИД РФ, ветеран фотохроники ТАСС Эдуард Песов

Эдуард Песов с 1968 года по 1992 год работал фотокорреспондентом ТАСС. Он снимал исторические встречи и бытовые эпизоды из жизни Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина. Песов работал со всеми министрами иностранных дел СССР и РФ, начиная с Андрея Громыко. В 1992 году перешел на работу в российский МИД.