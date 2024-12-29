В Красноярске на праздники разрешили ездить по выделенным полосам

С 29 декабря по 8 января включительно камеры фиксации нарушений не будут регистрировать выезд на выделенные полосы там, где установлены знаки «Рабочие дни» и «Дни недели». Однако это послабление действует только для маршрутов с указанными знаками. На других участках дорог правила остаются без изменений.