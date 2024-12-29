В Красноярске на праздники разрешили ездить по выделенным полосам

В Красноярске водителям разрешили пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта на время новогодних праздников. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.
С 29 декабря по 8 января включительно камеры фиксации нарушений не будут регистрировать выезд на выделенные полосы там, где установлены знаки «Рабочие дни» и «Дни недели». Однако это послабление действует только для маршрутов с указанными знаками. На других участках дорог правила остаются без изменений.
При этом камеры продолжат фиксировать остальные нарушения правил дорожного движения в обычном режиме. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать ПДД, несмотря на праздничное настроение.