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В Красноярске на праздники разрешили ездить по выделенным полосам

Во время праздников в Красноярске можно будет ездить по выделенным линиям.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

В Красноярске водителям разрешили пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта на время новогодних праздников. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

С 29 декабря по 8 января включительно камеры фиксации нарушений не будут регистрировать выезд на выделенные полосы там, где установлены знаки «Рабочие дни» и «Дни недели». Однако это послабление действует только для маршрутов с указанными знаками. На других участках дорог правила остаются без изменений.

При этом камеры продолжат фиксировать остальные нарушения правил дорожного движения в обычном режиме. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать ПДД, несмотря на праздничное настроение.