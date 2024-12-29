В Центре занятости Уфы появились вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей

Жителям Уфы предлагают зарплаты до 200 тысяч рублей, сообщили в Республиканском центре занятости населения.
Среди самых высокооплачиваемых предложений — вакансия инженера по наладке и испытаниям с зарплатой от 180 тысяч рублей.
Водителю-экспедитору планируют платить от 140 до 200 тысяч рублей. Монтажнику турбоустановок — от 140 тысяч рублей. Пятерку замыкают ведущий супервайзер — от 114 тысяч рублей и главный механик — от 90 тысяч рублей.
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