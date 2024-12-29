Овечкин дерзко ответил на вопрос о голе, который забил с паса белоруса Протаса

В очередном матче чемпионата НХЛ «Вашингтон» 29 декабря победил в гостях «Торонто» — 5:2, а вернувшийся после травмы Александр Овечкин забросил с передачи белоруса Алексея Протаса.
Александр Овечкин перед этим матчем пропустил 16 игр из-за перелома малоберцовой кости. Последний раз играл 18 ноября. Возвращение Александр отметил голом.
На 57-й минуте матча белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас отдал передачу Овечикну и тот поразил пустые ворота.
Это была 869 шайба Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки (894) остается 25 голов.
Учитывая, что Александр забрасывал в пустые ворота, когда соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока, журналист спросил у Овечкина после игры, был ли этот гол легчайшим из 869?
— В этой лиге трудно забить каждый гол, — ответил ему Овечкин. — Если хочешь попробовать, возьми коньки и сыграй 6 на 5, — цитирует нападающего nhl.com.
Алексей Протас играл в первой тройке с Александром Овечкиным и Диланом Строумом. Он провел на льду 14 минут и заработал ассистентский балл.
В 35 матчах чемпионата НХЛ Алексей набрал 30 (14+16) очков. Он второй бомбардир команды.
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