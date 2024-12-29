В минэкологии рассказали о загрязнении красноярского воздуха на предпраздничной неделе

Самый большой список нарушений зафиксирован на посту, установленном в Северном. Там фиксировались как разовые превышения, так и среднесуточные. Улавливали диоксид азота (до 1,82 ПДК разово и до 1,70 ПДК среднесуточно); взвешенные частицы (до 1,17 ПДК разово и 2,29 ПДК среднесуточно); а также по гидрохлориду — 1,11 ПДК и бенз (а)пирену — 24,6 ПДК среднесуточно.