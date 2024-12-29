В минэкологии рассказали о загрязнении красноярского воздуха на предпраздничной неделе

Самый большой список нарушений зафиксирован на посту, установленном в Северном. Там фиксировались как разовые превышения, так и среднесуточные. Улавливали диоксид азота (до 1,82 ПДК разово и до 1,70 ПДК среднесуточно); взвешенные частицы (до 1,17 ПДК разово и 2,29 ПДК среднесуточно); а также по гидрохлориду — 1,11 ПДК и бенз (а)пирену — 24,6 ПДК среднесуточно.
В Солнечном выявляли до 1,5 ПДК диоксида серы, до 1,2 ПДК диоксида серы и до 1,5 ПДК бенз (а)пирена среднесуточно. На посту в Черемушках были среднесуточные превышения по диоксиду азота (до 1,22 ПДК) и бенз (а)пирену до 6,8 ПДК.
Пост в Покровке показал разовое превышение ПДК по сероводороду (до 1,13 ПДК) и среднесуточное превышение по бенз (а)пирену (3 ПДК). В Кировском районе разово выявлялись превышения по оксиду углерода (до 1,06 ПДК) и оксиду азота (до 1,23 ПДК), а также среднесуточные превышения по бенз (а)пирену (до 8,2 ПДК).
На постах в Ветлужанке и Свердловском районе превышений не зафиксировано.