В праздники снег в Перми будут убирать 250 машин

— Для уборки города в праздничные дни днем будут работать 200 единиц техники, ночью — 250, — написал в своем телеграм-канале мэр города Эдуард Соснин. — При необходимости количество техники и рабочих будет увеличено. Также все дни будут работать примерно 300 дорожных рабочих. В случае необходимости количество техники и рабочих будет увеличиваться.