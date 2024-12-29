В праздники снег в Перми будут убирать 250 машин

Ожидается, что первый день года в Перми будет очень снежным. Синоптики пообещали обильные снегопады. Высота снежного покрова может увеличиться на 10−15 сантиметров.
Поэтому в администрации города пообещали, что на уборку снега в новогодние каникулы выйдет большое количество техники.
— Для уборки города в праздничные дни днем будут работать 200 единиц техники, ночью — 250, — написал в своем телеграм-канале мэр города Эдуард Соснин. — При необходимости количество техники и рабочих будет увеличено. Также все дни будут работать примерно 300 дорожных рабочих. В случае необходимости количество техники и рабочих будет увеличиваться.